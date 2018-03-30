Накануне стало известно, что состояние пострадавшей существенно улучшилось.

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Посольство Российской Федерации в Лондоне требует доступа к Юлии Скрипаль, дочери бывшего агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля, сообщает пресс-служба посольства в Twitter, информирует svodka.net.

«Хорошие новости, как сообщается, Юлия Скрипаль выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что состояние Юлии Скрипаль улучшается и теперь оценивается как стабильное. Тем временем ее отец остается в критическом состоянии. Скрипаль и его дочь уже три недели находятся в больнице после отравления в городе Солсбери.

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Напомним, что 5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество «Новичок» российского производства.

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