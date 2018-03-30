"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 30 марта. РФ высылает 13 украинских дипломатов Фото: EPA Министерство иностранных дел России вручило руководителям дипломатической миссии Украины ноту протеста о высылке 13 дипломатов. Такие меры были приняты в ответ на выдворение из Украины российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.Генпрокурор Украины Юрий Луценко 30 марта попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.Позже было опубликовано интервью директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, который заявил, что Холодницкий информировал фигурантов уголовных производств, в частности – мэра Одессы Геннадия Труханова.Холодницкий ответил, что "не держится за должность". Он добавил, что лично подписал подозрение Труханову.30 марта мобильные операторы Lifecell и "Vodafone Украина" запустили в Украине 4G-связь в Киеве и крупных украинских городах. Директор компании "Киевстар" Петр Чернышов в Facebook сообщил, что оператор ожидает разрешительной документации и запустит 4G-связь с 10 апреля.В 2017 году президент Украины Петр Порошенко получил доход в размере 16,304 млн грн. Такие данные содержатся в его декларации, которая 30 марта должна появиться в публичном доступе в Едином реестре. Большая часть дохода – почти 15,8 млн грн – является процентами по депозитам. При этом счета Порошенко в банках уменьшились за год на $430 тыс.Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подал президенту Украины Петру Порошенко заявление о сложении полномочий на период расследования самоубийства руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Печерский районный суд Киева 29 марта продлил на два месяца арест соратнику лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Севериону Дангадзе до 27 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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