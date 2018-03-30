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Домики, кафе и цветочная лавка: в Ужгороде появился каменный минигород
30.03.2018 22:05
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фотогалерея

      /* */

      В самом центре Ужгорода на улице Ракоци на обычной придомовой клумбе ужгородцы расположили каменный городок, живущий своей цветочным жизнью, сообщает корреспондент .

      Только внимательные прохожие могут увидеть, что между цветов спрятались жилые домики, кафе, цветочная лавка ... Все это изображено на обычном камине и служит декором для клумбы. Сейчас, к появлению цветочных кустов, каменный городок, уже привели в порядок, можно рассмотреть. Ежегодно на цветнике появляются новые архитектурные элементы и обновляются старые. Сейчас у каменных домов можно увидеть и каменный пейзаж, а между весенних соседей - несколько видов крокусов.

      Окна "жителей" каменного города выходят на областное управление полиции, а крышей для маленьких архитектурных форм служит не только ужгородское небо, но и огромное дерево катальпы - чуть ли не самое большое в городе. И когда летом дерево сбрасывает свои цветы, они покрывают крыши каменных зданий ароматным "снегом".

      В Ужгороде клумбы - это важная часть ансамбля центральной части города. Уже сейчас ужгородцы взялись за обустройство своих цветников. На другой придомовой клумбе напротив каменного городка появился деревянный медведь, а рядом в окружении весенних цветов - звери и сказочные герои. Уже через несколько недель эта часть старинного Ужгорода покроется розовым цветом сакур и величественными цветами магнолий, а потом зацветет миндаль, тюльпанное и Иудино деревья и тому подобное. Не зря же говорят, что Ужгород - это город-сад.

      Как ранее сообщал , сойки, белки и лебеди встречают первое тепло в Ужгороде.

      Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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