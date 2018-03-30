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Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну пятница, 30 марта 2018
23:04
Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет
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*/ Пятница, 30 марта 2018, 21:16 • Катерина Ирха • 6624 Версия для
печати Домики, кафе и цветочная лавка: в Ужгороде появился каменный
минигород
фотогалерея
/*
*/
В самом центре Ужгорода на улице
Ракоци на обычной придомовой клумбе ужгородцы расположили каменный
городок, живущий своей цветочным жизнью, сообщает корреспондент
.
Только внимательные прохожие могут
увидеть, что между цветов спрятались жилые домики, кафе, цветочная
лавка ... Все это изображено на обычном камине и служит декором для
клумбы. Сейчас, к появлению цветочных кустов, каменный городок, уже
привели в порядок, можно рассмотреть. Ежегодно на цветнике
появляются новые архитектурные элементы и обновляются старые.
Сейчас у каменных домов можно увидеть и каменный пейзаж, а между
весенних соседей - несколько видов крокусов.
Окна "жителей" каменного города
выходят на областное управление полиции, а крышей для маленьких
архитектурных форм служит не только ужгородское небо, но и огромное
дерево катальпы - чуть ли не самое большое в городе. И когда летом
дерево сбрасывает свои цветы, они покрывают крыши каменных зданий
ароматным "снегом".
В Ужгороде клумбы - это важная
часть ансамбля центральной части города. Уже сейчас ужгородцы
взялись за обустройство своих цветников. На другой придомовой
клумбе напротив каменного городка появился деревянный медведь, а
рядом в окружении весенних цветов - звери и сказочные герои. Уже
через несколько недель эта часть старинного Ужгорода покроется
розовым цветом сакур и величественными цветами магнолий, а потом
зацветет миндаль, тюльпанное и Иудино деревья и тому подобное. Не
зря же говорят, что Ужгород - это город-сад.
Как ранее сообщал , сойки, белки и
лебеди встречают первое тепло в Ужгороде.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира