Общество Житель Тернопольской области 18 лет шел к желанному выигрышу в лотерею Понедельник, 19 марта 2018, 17:35 • Петро Ивасюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Пятница, 30 марта 2018, 21:16 • Катерина Ирха • 6624 Версия для печати Домики, кафе и цветочная лавка: в Ужгороде появился каменный минигород фотогалерея /* */ В самом центре Ужгорода на улице Ракоци на обычной придомовой клумбе ужгородцы расположили каменный городок, живущий своей цветочным жизнью, сообщает корреспондент . Только внимательные прохожие могут увидеть, что между цветов спрятались жилые домики, кафе, цветочная лавка ... Все это изображено на обычном камине и служит декором для клумбы. Сейчас, к появлению цветочных кустов, каменный городок, уже привели в порядок, можно рассмотреть. Ежегодно на цветнике появляются новые архитектурные элементы и обновляются старые. Сейчас у каменных домов можно увидеть и каменный пейзаж, а между весенних соседей - несколько видов крокусов. Окна "жителей" каменного города выходят на областное управление полиции, а крышей для маленьких архитектурных форм служит не только ужгородское небо, но и огромное дерево катальпы - чуть ли не самое большое в городе. И когда летом дерево сбрасывает свои цветы, они покрывают крыши каменных зданий ароматным "снегом". В Ужгороде клумбы - это важная часть ансамбля центральной части города. Уже сейчас ужгородцы взялись за обустройство своих цветников. На другой придомовой клумбе напротив каменного городка появился деревянный медведь, а рядом в окружении весенних цветов - звери и сказочные герои. Уже через несколько недель эта часть старинного Ужгорода покроется розовым цветом сакур и величественными цветами магнолий, а потом зацветет миндаль, тюльпанное и Иудино деревья и тому подобное. Не зря же говорят, что Ужгород - это город-сад. Как ранее сообщал , сойки, белки и лебеди встречают первое тепло в Ужгороде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



