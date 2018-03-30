ФФУ обратилась к УЕФА и FARE с просьбой запретить символику так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщают в пресс-службе ФФУ.

Кроме того, 16 марта ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года.

Видео инцидента опубликовали в Facebook-сообществе "Украинский футбол". Флаг самоназванного "ДНР" был в секторе болельщиков итальянской команды.

"Федерация футбола Украины выражает благодарность болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты" , - сообщили в ФФУ.