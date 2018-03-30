|ФФУ просит УЕФА и FARE запретить символику самопровозглашенных "народных республик"
|30.03.2018 22:05
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ФФУ обратилась к УЕФА и FARE с просьбой запретить символику так называемых "ДНР" и "ЛНР"29 марта Федерация футбола Украины направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики так называемых "ДНР" и "ЛНР" .
Фото: ffu.ua
Об этом сообщают в пресс-службе ФФУ.
Кроме того, 16 марта ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года.
Видео инцидента опубликовали в Facebook-сообществе "Украинский футбол". Флаг самоназванного "ДНР" был в секторе болельщиков итальянской команды.
"Федерация футбола Украины выражает благодарность болельщикам, которые 19 марта также обратили внимание на этот факт и выступили с инициативой подачи соответствующей жалобы в международные футбольные институты", - сообщили в ФФУ.
После внесения символики в перечень запрещенной в FARE УЕФА сможет накладывать штрафные санкции на стадионы, где эта символика была вывешена. Наказания могут применить к командам и клубам, на матчах которых появится запрещена символика.