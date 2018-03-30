Как известно, «Ктулху фхтагн!» — это лозунг вымышленной Лавкрафтом секты дегенератов-убийц. Опытный зомби может целыми днями едва слышно повторять «фхтагн», надеясь, что его всё же прикончат. Что не мешает ему параллельно с этим пожирать случайных прохожих или смотреть ДООМ 2. «Пусть тебе снится то же самое, что и Ктулху. Приятных сновидений, хе-хе» .

Утечка данных 50 млн пользователей «Фейсбука» спровоцировало обвал акций всей группы FANG (клык) — Facebook, Amazon, Netflix и Google. Надо было назвать FHTAGN — Facebook, HewlettPackard, Tesla, Amazon, Google, Netflix. Падают и другие высокотехнологичные компании: Твиттер просел на 12%, Nvidia — на 8%. Не отстаёт от коллектива и «Тесла», её акции также снижаются.

Впрочем, все эти скандалы — лишь внешние поводы для распродажи акций технологических гигантов. Фундаментальные причины их падения гораздо серьёзнее — это в десятки раз завышенная капитализация по сравнению с доходами (а в случае Теслы — с убытками), огромные долги, конкуренция со стороны китайских компаний и риски быть изгнанными с китайского рынка из-за развязанной Трампом торговой войны.

Паника — очень «заразная» штука, и под горячую руку инвесторов могут попасть акции, которые вообще не имеют отношения к скандалу вокруг Фейсбука. Если процесс запустится, то дальше продажи последуют по принципу цепной реакции.

Для рынка в целом это очень плохо, потому что именно акции технологического сектора были своего рода «локомотивами роста» в прошлом году. Теперь с этим источником роста будут большие проблемы. Ктулху фхтагн!

Тем временем «Блумберг» сообщает, что пшеничная лавина из России может сильно повредить бизнесу европейских фермеров. Россия экспортирует огромное количество зерна, при этом с каждым годом объёмы экспорта нарастают. Низкий курс рубля не позволяет французам и прочим европейцам соперничать с русскими фермерами. Это отразилось даже на французских поставках в Египет, который наряду с Индонезией является одним из крупнейших импортёров зерна. За прошедший сезон эта страна закупила во Франции лишь одну партию зерна — 60 тыс. тонн. В то же время доля российского зернового экспорта в Египет составила 79%.

И вот уже глава ВВС Великобритании заявил, что «необходимо подготовиться к борьбе с Путиным в космосе». В космосе тоже Путин? Чорт, нигде нет спасения.

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