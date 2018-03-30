30-летнего мужчину задержали в Хмельницком. Он сбывал видео со сценами насилия и детской порнографией,передает со ссылкой на .

"Правоохранители зафиксировали, что подозреваемый несколько раз сбывал цифровые носители с запрещенным видеоконтентом. Кроме того, во время обыска в квартире злоумышленника полицейские изъяли 4 ноутбука и 4 жестких диска. На них также хранилось немало видео подобного содержания", - сообщает хмельницкая полиция.

Мужчина заходил на закрытые порносайты, скачивал оттуда видео и дальше занимался его распространением.

По данным фактам открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Сотрудники милиции обнаружили 550 интернет-ресурсов с порнографией, в том числе детской, сообщает пресс-служба ГУ в Херсонской области. В Херсоне выявили и пресекли деятельность 2-х онлайн-порностудий, в которых работали около 20 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

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