Остальных добьют недоступной медициной, мизерными зарплатами или военно-террористическими учениями, которые в любой момент могут перерасти в реальные боевые действия.

1. Военные КамАЗы оккупантов паркуются прямо во дворах жилых домов и возле детских площадок в Керчи, информирует svodka.net.

2. На зависть мировым курортам оккупанты строят в Симферополе военный городок для т.н. “народного ополчения”, которых севастопольские пропагандоны назвали “личной гвардией Аксёнова”.

3. Симферополь. Будни жизни на военной базе: “Вертолеты на Фонтанах летают. Это невыносимо шумно. Дети спят, люди работают. Вообще насрать на горожан? Куда обращаться? Анон”. Ответы: “Пишите в Спортлото”, “Звони путину”, “У них там всегда учения проходят”, “Нефиг детей приучать спать в идеальной тишине”.

4. Гоблин заявил, что все, кто говорит о нарушениях прав крымских татар, являются “врагами народа и предателями”, которым пообещал расплату: “Для нас, крымчан, абсолютно очевидны ложь и лицемерие тех, кто рассказывает, в том числе с международных трибун, о якобы имеющих место нарушениях прав крымскотатарского народа. Это предатели, враги Крыма и своего народа. Они одержимы злобой и преследуют только свои корыстные цели. Уверен, они ответят за свои преступления.

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5. Предательнице — участнице фейковыборной комиссии — сильно на материковую Украину хочется: “Все члены комиссий Республики Крым парламентских выборов 2014 года занесены в «Миротворец». Списки были и есть в открытом доступе”, “После 2014 года ездили и не раз, являясь членами комиссий. Интересуют именно выборы-2018, повлияли ли? Сайт Миротворца не открывается только у меня? Ребят, если не трудно, киньте ссылку на списки”, “На «Миротворец» надо заходить через VPN. А списки они брали отсюда (дана ссылка)”, “Спасибо за ответ! Проверила лично — все севастопольские члены комиссии есть на сайте Миротворца. Все — изменники Родины. Информация обновлена 21.03.2018. Рисковать не буду”. Кроме того, ватники традиционно бурно обсуждают оформление украинских паспортов.

6. Понаехавшая в Ялту из Чебоксар ватница скулит, что из-за длинных очередей и талонов тяжело попасть к врачу. А в родных Чебоксарах что не ходишь по поликлиникам? Там-то, небось, классно? А до тебя у нас как-то по-другому было, как-то совсем иначе.

7. Предатель Олег Зубков снова бузит на любимую россиюшку: “Мы жили в Украине 20 лет, и никогда за эти годы не ощущали такой бредовой, необъяснимо жестокой штрафной политики государства. В россии штрафы для организаций и предприятий предназначены исключительно для воровского нечестного обогащения государства и иногда — уничтожения нарушителя. Население в россии уменьшается, вымирает, работать физически некому. Если кто-то еще и может, а главное — умеет хорошо работать, то это, прежде только, молдаване, украинцы, закарпатцы. Только за 2016 год зоопарк «Сказка» оплатил штрафов более чем на 3,5 миллионов рублей, а за два последних года — более 5 миллионов рублей за всякую бредятину. И после этого гоблины хотят, чтобы я сохранил льготы на входные билеты в свои парки — так же как при Украине, когда принимал бесплатно тысячи детей по линии Минобразования Крыма?! Не будет Крым больше никогда дешевым и доступным при такой политике государства российского. Бездумная штрафная унизительная политика — это знак полицейского государства”.

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8. Севастопольские ватники считают, что являются “богоизбранным народом”. Но таковыми они были до оккупации, когда с ними нянькалась Украина. А теперь их все время унижают оккупанты. Орки решили изменить дату празднования Дня города. И вот какую это вызвало реакцию: “У этих пришлых нахрапистых гадов нет ничего святого. Севастополь мы потеряли. Люди, пора изгонять демонов!”.

9. Под предлогом “антитеррористической безопасности” оккупанты перекрыли заборами и бетоном один из двух пляжей в Симеизе. Ватники скулят, что вымрут, т.к. туристы не будут жить без пляжа, а других заработков нет — санатории закрыты, пенсии мизерные. Людей начали запугивать.

10. НАТО, стоп! Проход на Ласточкино Гнездо оккупанты огородили решетками.

11. На трассе Севастополь-Ялта продолжает расти шестиметровый забор, перекрывающий вид на море. Ватник записал видеообращение к путину, негодуя по поводу очередного оттяпанного клочка земли. Уверен, что на этом чинуши не остановятся: “Я тоже негодовал по поводу этого забора под Оливой. И обещал сделать открытое обращение к президенту. А еще в поселке Олива у моря живут простые люди. Они там родились раньше, чем президент или чиновники, чей быт теперь будет еще лучше. Но теперь у этого поселка и людей нет моря и будущего. Его перекрыли этим забором”.видео).

12. Ялта. В Приморском парке оккупанты приступили к сносу старых колонн. Часть уже снесли. Видимо, идет подготовка к очередному “законному” строительству.

13. Пришла очередь жителей Алушты радоваться новому забору вокруг автовокзала: “Хочу задать очередной вопрос нашей администрации: как людям ходить?? Там дети в школу ходят! Им теперь в обход через трассу ходить????”, “Существуют нормы и требования антитеррора, в которых описано, что территория должна быть ограждена”, “Ну можно же было в данном месте окошко оставить!???”, “Надо терпеть самостоятельно”, “Постепенно приходит п*здец Алуште”, “Объясните мне, в чём смысл этого забора? Если что-то произойдёт, чтобы люди не смогли покинуть место? Чтобы все остались в клетке и побольше жертв было? Лучше бы конвой по городу патрулировал”, “Я не против забора, но почему нельзя сделать его красивым?! Выглядит, как сетка с огорода. Неужели это то, чего заслуживает курортный город?! Клетку на въезде?!”, “Да бред это все. Людей туда запустил, и будем смотреть на них, как в зоопарке! Все для людей!!!”, “Висит табличка АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД. А там двойную ограду сделали. Жесть!”, “Уже не Алушта, а один сплошной забор. Вокруг все загораживают”, “Закрыли запасные выезды. Вдруг че, а ехать некуда”, “Мне кажется, или людей в клетки загоняют?”, “Зоопарк”, “Если террористам захочется, они и через главный вход войдут, или через забор перемахнут. А вот детям разбегаться будет тяжелее”, “Интересно, как мы раньше жили без заборов и антитерроров? Как этот забор спасёт от антитеррора?”, “Концлагерь в центре города”, “Странный народишко. Жили без терроров и на воле. Но захотели россию — получили. А теперь им не нравится жить в клетке по воровским законам”, “Из комментирующих в конкретно этой теме 98% — адекватных, и парочка упоротых обезьян, которым и в клетках уютно”.

14. В Симферополе в центре города оккупанты озеленили тротуар в прямом смысле этого слова.

15. У жителей Керчи из крана продолжает течь Вятский квас.

16. Сообщение из Яны-Капу (Красноперекопска), которое оставлю без комментариев: “Хочется так же умереть где-то, как в Кемерово, чтобы моя семья не нуждалась в деньгах как минимум пару лет, и оплатили бы все долги и кредит. Так как им дали по 5 миллионов. Зависть. Анон, конечно же”.

P.S. Иногда трудно выделить что-то для постскриптума, т.к. волосы становятся дыбом абсолютно от только. Единственное резюме, которое напрашивается сегодня — нас загоняют в клетки для увеличения количества жертв. Остальных добьют недоступной медициной, мизерными зарплатами или военно-террористическими учениями, которые в любой момент могут перерасти в реальные боевые действия.

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