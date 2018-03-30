Голливудский актер Арнольд Шварценеггер поступил в госпиталь для замены аортального клапана с помощью катетера, однако в ходе процедуры возникли осложнения, и медики приняли решение провести экстренную операцию на открытом сердце. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Состояние актера оценивается как стабильное Фото: ЕРА 29 марта 70-летний актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai для замены аортального клапана с помощью катетера, однако в ходе процедуры возникли осложнения, и медики приняли решение провести экстренную операцию.Она продолжалась несколько часов, отмечает издание.В 1997 году врачи сделали Шварценеггеру пересадку аортального клапана. Тогда медики не настаивали на операции, однако актер принял решение "лечь под нож", пока молодой, пишет издание.Тогда он говорил, что его проблемы со здоровьем были врожденными и не имели никакого отношения к приему им стероидов.В настоящее время состояние актера оценивается как стабильное. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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