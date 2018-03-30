В Харьковской школе, в Боровском районе, 44 ученикам диагностировали инфекционные заболевания. Кроме того, в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения, передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе, Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заболевание учеников.

"29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое настроение. Детям был поставлен предварительный диагноз "рото-вирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не явилось 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - "рото-вирусная инфекция", 4 - "кишечная инфекция", - сообщил Лялюк.

Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое настроение в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована.

Досудебное расследование продолжается. Выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира