Министр иностранных дел Украины обсудил в Турции также ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму

Указанное заседание является подготовительным этапом к проведению Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией на уровне президентов, сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Во время ПСН министры провели обзор состояния выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также обозначили перспективы дальнейших действий. Они отметили, что хитрый разговор между Украиной и Турцией приобретает весомой практической составляющей за счет динамичного развития взаимодействия в различных секторах экономики. Особое значение имеют конкретные проекты в стратегически важных сферах, прежде только в оборонно-промышленной и авиакосмической" , - информирует МИД Украины.

Министры отметили прагматизации и экономизации украинско-турецких отношений. В этом контексте главы МИД обсудили дальнейшие шаги по ускорению подписания на взаимовыгодных условиях Соглашения о свободной торговле.

Стороны констатировали существенную активизацию взаимодействия в гуманитарном измерении, в частности было отмечено начало изучения украинского языка в турецких университетах.

Обсуждая украинско-турецкое сотрудничество в рамках международных организаций, Павел Климкин подчеркнул конструктивный характер двустороннего сотрудничества на платформах ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также по линии НАТО.

"Было также обсуждена ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму. В этом контексте Министр иностранных дел Украины поблагодарил турецкую сторону за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Отдельный выговор был сделан на консолидации усилий в целях защиты прав крымских татар, страдающих под давлением оккупационных властей в Крыму. В целом сегодняшняя встреча подтвердила, что обе стороны настроены на конкретные результаты взаимодействия и в дальнейшем в своих отношениях будут придерживаться принципов взаимного уважения и поддержки" , - сообщают в МИД.