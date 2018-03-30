Мозговой центр «Вашингтонского обкома» - самодеятельная, художественная мастерская идеологий всяких разных майданов и цветных революций Atlantic Council (напомню – именно эти бравые хлопцы рекомендовали полтора года назад создать «невыносимые условия» для жителей Донбасса путем блокады) впала в обеспокоенность и звездно-полосатую депрессию.

Анал… да – аналитики этой организации увидели новую «зраду» на пути Украины к гиперлупам и свободному выбору врачей - трансплантологов.

Оказывается, в 11 облэнерго Украины (из 24) значительной монетарной частью владеет… Александр Бабаков – гражданин РФ, часто заслуженный олигарх панамских офшоров, который будучи вице-спикером Думы подло аннексировал наш Крым.

«Мы обеспокоены!», - волают хлопцы из Atlantic Council, - «Мы обеспокоены хакерскими атаками на украинские энергосистемы, в то время, как их значительной частью владеет враг!»

И правильно беспокоятся, я считаю! Если эти хакерские атаки будут продолжаться, так может пострадать и заглубленный командный пункт Гаранта на Мальдивах!

Это же какая скотиняка окопалась в правительстве имени товарища недоканцлера Гройсмана и отчисляет прибыль со справедливых, европейских тарифов вражине? И это в то время, когда весь народ с помощью СМС и военного налога строит самую сильную армию в Европе! Кто же это так ворует в диких масштабах!? Куда вообще смотрит СБУ, ФБР, МОССАД, общественные активисты с честными лицами борцов с коррупцией и Институт национальной амнезии имени товарища Альцгеймера?

И это в условиях циничной, гибридной агрессии, когда после перехода страны «фантастичних реформ» на шумерско-латинскую клинопись, Путин точно будет готов ввести то, что он всегда вводит в таких случаях! Ганьба и клята зрада!

Кстати, а где те поцы, что обещали еще в 2015 году научиться добывать дешевую электроэнергию из гравитационного поля Земли методом двойной перегонки бозонов Хиггса в жидком ваккууме? Уж не продали ли они наше ноу-хау врагам?

Посему, аналитики Atlantic Council очень даже рекомендуют украинскому правительству, вместо испытывать теплую и нежную ненависть к коррупции:

1) заморозить все активы Бабакова, исходя из вопроса – ахтунг! – национальной безопасности; (Ага! Не прошло и пяти лет!)

2) правительство должно ПРОДАТЬ монетарные пакеты всех облэнерго по МИНИМАЛЬНОЙ цене ОДНОМУ заинтересованному покупателю…

Гениально!

Остался только один вопрос, о котором хлопцы из Atlantic Council как-то скромно умолчали: кто же этот единственный, заинтересованный покупатель?

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