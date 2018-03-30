Сумма на банковских счетах президента за год уменьшилась на $430 тыс .

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Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год, согласно которой он получил 16 млн 303 тыс грн общего дохода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АП. Об этом сообщает "Лiга.Новости", информирует svodka.net.

336 тыс из этой суммы составляет заработная плата, которую Порошенко в полном объеме перечисляет на благотворительность.

Также в 2017 г президент получил 15 млн 795 тыс грн процентов по депозитам.

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Сумма на банковских счетах Порошенко за год уменьшилась на $430 тыс.

Около 200 млн грн президент потратил на благотворительность, сообщили в АП. Эта сумма не будет отражена в декларации, так как выплаты осуществлялись не физическим лицом, а юридическими лицами, которыми владеет Порошенко.

Согласно сообщению, Порошенко задекларировал расходы на отдых за предыдущий год. В АП отметили, что потраченная сумма — «в два раза меньше той, которая фигурировала в СМИ». При этом бюджетные средства не расходовались, подчеркнули в администрации.

Также сообщается, что в 2017 г президент не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

Неизменным по сравнению с 2016 годом остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества, сообщили в АП.

Сама декларация сегодня будет опубликована в свободном доступе.

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