С помощью обыска в российском самолете А321, который прилетел в аэропорт Лондона Хитроу из Шереметьево, Великобритания спасала свою репутацию, считает спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова назвала обыск провокацией Великобритании Фото: ЕРА По ее информации, на борт авиалайнера поднимались сотрудники таможни и полицейские.Захарова подозревает, что полиция намеревалась провести в самолете "некие манипуляции", как формулирует агентство.Спикер МИД РФ назвала происходящее "очередной провокацией" властей Великобритании.По мнению Захаровой, целью происходящего было "любыми способами" спасти репутацию, которая, по мнению спикера МИД РФ, "капитально подорвана" в связи с делом экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.В полиции Лондона опровергли информацию об обыске на борту российского самолета и свою причастность к этому.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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