По информации Банковой, на отдых на Мальдивах президент потратил меньше, чем писали СМИ

Согласно сообщению на сайте главы государства, общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16303874 грн.

336 тыс. из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели.

15 795 874 грн - проценты по депозитам.

Из суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

Сумма средств, Петр Порошенко сохраняет на банковских счетах, согласно официальной информации, уменьшилась за год на 430 тыс. долларов.

"Согласно закону, Президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых. Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифры, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета" , - говорится в сообщении на сайте президента.

Около двухсот миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность, как: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии.

"Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный Фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко и которые указаны в его электронной декларации. Общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 года включительно превысила 800 млн грн" , - сообщают в пресс-службе президента.

По официальной информации, в течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть.

Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его недвижимого и движимого имущества.