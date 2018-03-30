Россия высылает 13 представителей диппредставительств Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ, передает

В МИД РФ напомнили, что 30 марта в ведомство были вызваны руководители дипмиссий ряда государств, в том числе и Украины.

"Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "Дела Скрипаля" российская сторона объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отметим, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.

Как сообщал 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

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