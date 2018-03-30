Те же ограничения и запреты, применяемые к обычным сигаретам, должны применяться и к электронным сигаретам

Суд отклонил иск Ассоциации электронных сигарет, заявив, что те самые ограничения и запреты, применяемые к обычным сигаретам, должны применяться и к электронным сигаретам, сообщает Euractiv.

В Греции действует строгое законодательство по борьбе с курением и существуют ограничения и запреты на рекламу, продажу и использование обычных сигарет и табачных изделий (запрет на курение в общественных местах, транспорт и т. д.), а также существуют санкции против нарушителей.

Ассоциация электронных сигарет заявила, что запрет на использование электронных сигарет в общественных местах и реклама имела отрицательный экономический эффект. Она также отметила, что конституционно защищена экономическая свобода тех, кто работает на рынке электронных сигарет, и конституционные принципы равенства и пропорциональности были нарушены.

Ассоциация также ссылалась на научные доказательства и исследования, заявив, что опасность для здоровья человека от электронных сигарет не была доказана, в отличие от обычных сигарет.

Напомним, что в Австрии отказались от планов ввести полный запрет курения в барах и ресторанах. Запрет должен был вступить в силу в мае 2018 года.