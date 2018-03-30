|Суд Греции приравнял электронные сигареты к обычным
|30.03.2018 22:29
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Те же ограничения и запреты, применяемые к обычным сигаретам, должны применяться и к электронным сигаретамВысший административный суд Греции принял решение о том, что электронные сигареты должны иметь те же юридические ограничения, что и традиционные, когда речь идет о запрете курения в общественных местах и рекламе.
Суд отклонил иск Ассоциации электронных сигарет, заявив, что те самые ограничения и запреты, применяемые к обычным сигаретам, должны применяться и к электронным сигаретам, сообщает Euractiv.
В Греции действует строгое законодательство по борьбе с курением и существуют ограничения и запреты на рекламу, продажу и использование обычных сигарет и табачных изделий (запрет на курение в общественных местах, транспорт и т. д.), а также существуют санкции против нарушителей.
Ассоциация электронных сигарет заявила, что запрет на использование электронных сигарет в общественных местах и реклама имела отрицательный экономический эффект. Она также отметила, что конституционно защищена экономическая свобода тех, кто работает на рынке электронных сигарет, и конституционные принципы равенства и пропорциональности были нарушены.
Ассоциация также ссылалась на научные доказательства и исследования, заявив, что опасность для здоровья человека от электронных сигарет не была доказана, в отличие от обычных сигарет.
Напомним, что в Австрии отказались от планов ввести полный запрет курения в барах и ресторанах. Запрет должен был вступить в силу в мае 2018 года.
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