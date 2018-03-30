|«Осознавшая тщетность бытия» обезьянка рассмешила пользователей Сети
|30.03.2018 22:30
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Посетители Тяньцзиньского зоопарка в Китае обезьянку, которую пользователи Сети уже окрестили «осознавшей тщетность бытия». Сейчас ролик быстро набирает слава, менее чем за неделю его посмотрели 1,5 млн раз.
На видео обезьянка растерянно смотрит в камеру. При этом мордочка животного похожа на лицо человека, мучимого душевными терзаниями. Некоторые пользователи даже пошутили, что это мог быть один из сотрудников зоопарка.
«Это точно не сторож зоопарка?» — написал один из пользователей, которого цитирует .
Ранее в марте пользователей Сети удивило фото пса по кличке
Йоги, .
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