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Посетители Тяньцзиньского зоопарка в Китае обезьянку, которую пользователи Сети уже окрестили «осознавшей тщетность бытия». Сейчас ролик быстро набирает слава, менее чем за неделю его посмотрели 1,5 млн раз.

На видео обезьянка растерянно смотрит в камеру. При этом мордочка животного похожа на лицо человека, мучимого душевными терзаниями. Некоторые пользователи даже пошутили, что это мог быть один из сотрудников зоопарка.

«Это точно не сторож зоопарка?» — написал один из пользователей, которого цитирует .

Ранее в марте пользователей Сети удивило фото пса по кличке Йоги, .





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