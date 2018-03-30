Россия объявила о решении выслать одного шведского дипломата, а также трех сотрудников посольства Чехии в Москве, передает со ссылкой на МИД двух стран.

Министерство иностранных дел Швеции сообщило в пятницу, что Россия высылает одного шведского дипломата, пишет издание Reuters.

Кроме того, об ответных мерах сообщили в МИД Чехии.

"МИД Чехии принимает во внимание, что Российская Федерация сегодня как ответный шаг назвала трех сотрудников диппредставительства Чехии в Москве персонами нон грата. Территорию России они должны покинуть до 5 апреля 2018 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Напомним, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира