Российский хакер Евгений Никулин, который Сегодня чешские власти экстрадировали Никулина в США Фото: ЕРА В федеральном суде в Сан-Франциско ему предъявили обвинения по девяти пунктам, однако Никулин не признал себя виновным.Обвинение требует для мужчины 10 лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа. Сам Никулин отрицает, что является хакером. Его адвокаты уже заявили, что дело их подзащитного в США политически мотивировано.30 марта Чехия экстрадировала Никулина в США.Его задержали в Праге в октябре 2016 года по запросу ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. В частности, его подозревают во взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов. СМИ сообщали, что сотрудники ФБР также допрашивали Никулина по делу о взломе серверов Демократической партии США. В бюро эту информацию не подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что выдачи Никулина добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3,5 тыс. в 2009 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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