Российский хакер Евгений Никулин, который Сегодня чешские власти
экстрадировали Никулина в США Фото: ЕРА В федеральном суде в
Сан-Франциско ему предъявили обвинения по девяти пунктам, однако
Никулин не признал себя виновным.Обвинение требует для мужчины 10
лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа. Сам Никулин отрицает, что
является хакером. Его адвокаты уже заявили, что дело их
подзащитного в США политически мотивировано.30 марта Чехия
экстрадировала Никулина в США.Его задержали в Праге в октябре
2016 года по запросу ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в
совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. В
частности, его подозревают во взломе LinkedIn, Formspring и других
сайтов. СМИ сообщали, что сотрудники ФБР также допрашивали Никулина
по делу о взломе серверов Демократической партии США. В бюро эту
информацию не подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что
выдачи Никулина добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с
помощью интернета $3,5 тыс. в 2009 году.
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