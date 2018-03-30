|Берлин не удивлен решением Москвы выслать немецких дипломатов
|30.03.2018 22:37
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Глава МИД подчеркнул, что Германия приняла решение выслать российских дипломатов "не бездумно"Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что решение России о высылке четырех немецких дипломатов не стало неожиданностью.
Гайко Маас. Фото: stock&people
Маас отметил, что сегодняшние меры России не стали неожиданностью, сообщает Deutsche Welle.
Министр подчеркнул, что Германия приняла решение выслать российских дипломатов "не бездумно".
"Наш ответ в деле Скрипаля был необходимой и принят в качестве политического сигнала", - сказал он.
Ранее немецкие политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов.
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщили, что Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.