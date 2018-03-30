Маас отметил, что сегодняшние меры России не стали неожиданностью, сообщает Deutsche Welle.

Министр подчеркнул, что Германия приняла решение выслать российских дипломатов "не бездумно".

"Наш ответ в деле Скрипаля был необходимой и принят в качестве политического сигнала", - сказал он.

Ранее немецкие политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов.

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери .

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.