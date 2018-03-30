Президент задекларировал 16 303 874 грн доходов за 2017 год,передает со ссылкой на .

336 000 грн составляет заработная плата, 15 795 874 грн - проценты по депозитам, сообщает сайт президента.

Из суммы годового дохода Порошенко оплатил налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. С доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

Сумма средств, которые сохраняет на банковских счетах, уменьшилась за год на $430 000.

"Согласно закону, Президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых. Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифер, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - сообщает пресс-служба.

стал самым богатым чиновником. Соответствующий рейтинг 6 лет назад, 30 марта, опубликовал журнал "Фокус". Министр экономического развития и торговли Порошенко в правительстве Николая Азарова занял 19-е место в списке самых богатых людей Украины.

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