40 ученикам Боровской школы в Харьковской области был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция", а еще четверым – "кишечная инфекция". Кроме них, к врачам обратилась сотрудница школы, рассказали в областной прокуратуре. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Харьковской области заболели 44 ребенка Фото: pixabay.com Сотрудник областной прокуратуры Валерий Лялюк рассказал, что 29 марта в местную амбулаторию обратились 16 учеников с жалобами на плохое настроение."Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. 30 марта в школу не явились 44 ученика. После обследования врачами 40 детям был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция", а четверым – "кишечная инфекция", –сообщил он.С аналогичными жалобами в больницу обратилась сотрудница школы.Отмечается, что дети проходят амбулаторное лечение, их состояние удовлетворительное, а женщину госпитализировали.О причинах инфицирования в прокуратуре не сообщили.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по здравоохранению детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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