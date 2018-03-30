40 ученикам Боровской школы в Харьковской области был поставлен
диагноз "ротавирусная инфекция", а еще четверым – "кишечная
инфекция". Кроме них, к врачам обратилась сотрудница школы,
рассказали в областной прокуратуре. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В Харьковской области заболели 44 ребенка Фото:
pixabay.com Сотрудник областной прокуратуры Валерий Лялюк
рассказал, что 29 марта в местную амбулаторию обратились 16
учеников с жалобами на плохое настроение."Детям был поставлен
предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено
амбулаторное лечение. 30 марта в школу не явились 44 ученика. После
обследования врачами 40 детям был поставлен диагноз "ротавирусная
инфекция", а четверым – "кишечная инфекция", –сообщил
он.С аналогичными жалобами в больницу обратилась сотрудница
школы.Отмечается, что дети проходят амбулаторное лечение, их
состояние удовлетворительное, а женщину госпитализировали.О
причинах инфицирования в прокуратуре не сообщили.Открыто уголовное
производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины по факту
ненадлежащего исполнения обязанностей по здравоохранению детей.
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