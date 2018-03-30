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Рева: пенсионная реформа вывела из тени 400 тыс украинцев
30.03.2018 22:45
Рева: пенсионная реформа вывела из тени 400 тыс украинцев
"Сейчас вопрос, который задают люди, когда устраиваются на работу – даже не "какая заработная плата?", а "буду ли я получать ее легально?"
Около 400 тысяч украинцев благодаря пенсионной реформе добавились к числу плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).
Рева: пенсионная реформа вывела из тени 400 тыс украинцев Фото: politeka.net
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Радио Свобода".
 
"После проведенной реформы появилось около 400 тысяч новых плательщиков единого социального взноса, которые начали платить. Сейчас вопрос, который задают люди, когда устраиваются на работу – даже не "какая заработная плата?", а "буду ли я получать ее легально?" Люди начинают понимать, что это важная вещь", – указал министр.
 
Он отметил, что сейчас в Украине "соотношение тех, кто платит ЕСВ и тех, кто получает пенсию один к одному, но если вы возьмете трудоспособное население, которое могло бы платить", то на одного пенсионера приходится двое трудоспособных – "26 миллионов трудоспособных человек и 12 миллионов пенсионеров".
 
"С 26 миллионов официально занятых 16 миллионов, ЕСВ платят 12 миллионов, 4 миллиона абсолютно легально не платят ЕСВ. Далее по методике расточитель учтем 1 миллион 800 тысяч безработных... то есть добавляем еще 2 миллиона до 16 и получаем 18 миллионов, а где еще 8 миллионов? В тени, за границей и так далее", – добавил Андрей Рева.
 
Напомним, в Украине вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и постепенное повышение до 35 лет в 2028 году.
 
Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивание пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет.
  • Пенсию не получают около 100 тыс украинцев пенсионного возраста, - Рева
  • Каждый украинец может рассчитать размер своей пенсии онлайн, - Рева
  • Военные пенсионеры начнут получать повышенные пенсии уже с середины марта, - Кабмин

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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