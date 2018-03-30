Кувейт инициировал экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения ситуации в секторе Газа. Палестинцы запланировали свою акцию на шесть недель Фото: ЕРА "Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения в секторе Газа. Начало в 1.30 по киевскому времени", – отметили в представительстве. #БЛИСКАВКА: термінове засідання Ради Безпеки #ООН через загострення в Секторі Газа. Початок о 01.30 год. за київським часом. НАЖИВО https://t.co/mqYMO0bDPT pic.twitter.com/XeUAgirKoo — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 30 березня 2018 р. Агентство Reuters пишет, что экстренное заседание инициировал Кувейт.Сегодня палестинцы на границе с Израилем в районе сектора Газа начали шестинедельный "Большой марш возвращения", в ходе которого требуют от властей Израиля возвращения на территорию еврейского государства палестинских беженцев. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате столкновений погибли по меньшей мере 12 палестинцев, сотни получили ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки газа заседание оон экстренное обострения Теги: мир