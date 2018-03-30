|Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за ситуации в секторе Газа
|30.03.2018 22:51
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#БЛИСКАВКА: термінове засідання Ради Безпеки #ООН через загострення в Секторі Газа. Початок о 01.30 год. за київським часом. НАЖИВО https://t.co/mqYMO0bDPT pic.twitter.com/XeUAgirKoo— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 30 березня 2018 р.
Агентство Reuters пишет, что экстренное заседание инициировал Кувейт.Сегодня палестинцы на границе с Израилем в районе сектора Газа начали шестинедельный "Большой марш возвращения", в ходе которого требуют от властей Израиля возвращения на территорию еврейского государства палестинских беженцев. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате столкновений погибли по меньшей мере 12 палестинцев, сотни получили ранения.
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