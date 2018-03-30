Палестинцы разбили на границе с Израилем пять лагерей

Об этом сообщает АР в Twitter.

"Как сообщают чиновники Газа, трое палестинцев были убиты израильским огнем во время столкновений, 365 человек пострадали от слезоточивого газа, резиновых пуль и боевого огня", - говорится в сообщении.

ВВС отмечает, что тысячи палестинцев решили устроить "Большой марш возвращения" - шестидневный протест против Израиля.

Сообщается, что палестинцы разбили на границе с Израилем пять лагерей.

Столкновения произошли между израильскими военными и палестинцами. По словам военного командования Израиля, палестинцы бросали в военнослужащих камни. В ответ на эти действия военные применили слезоточивый газ и открыли огонь в сторону "главных подстрекателей".

Напомним, заявление Трампа от 6 декабря о признании Иерусалима столицей Израиля вызвала волну насилия в регионе . Израильская армия осуществила несколько ударов в ответ на атаки палестинских боевиков. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях погибли несколько протестующих, более 750 человек получили ранения.