|Геращенко сообщила, что Россия высылает украинских дипломатов, которые работали в Москве и Ростове
|30.03.2018 22:59
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1668821973205609
26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля. "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – отметил он.Сегодня Россия заявила о выдворении 13 украинских дипломатов.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов высылают другие страны.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.
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