После высылки украинских дипломатов из Ростова консульству станет сложнее защищать украинских политзаключенных в РФ, отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко: Для меня наши консулы в РФ – это герои, дипломатические киборги Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и пять – из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", – написала она.По словам Геращенко, родственники политзаключенных уже выражают тревогу, сможет ли украинское консульство в Ростове работать полноценно и защищать украинцев."Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличатся, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах... Для меня наши консулы в РФ – это герои, дипломатические киборги, без преувеличения", – заявила вице-спикер Верховной Рады.Она отметила, что в отличие от украинских дипломатов, которые занимаются соотечественниками в РФ, российские дипломаты "ихтамнетами" в Украине не занимаются. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1668821973205609 26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля. "Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – отметил он.Сегодня Россия заявила о выдворении 13 украинских дипломатов.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов высылают другие страны.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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