Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2017 536 тыс. грн доходов

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 535 562 гривен доходов.

За 2017 год А.Саенко задекларировал 535 551 грн заработной платы и 11 грн в виде процентов по депозиту в "Приватбанке".

На депозите в "Приватбанке" А.Саенко хранит 3 611 грн и имеет наличные средства: $169 тыс., EUR2,3 тыс. и 22 601 грн.

Согласно е-декларации, А.Саенко имеет в своей собственности треть квартиры в Боярке общей площадью 42 кв. м, земельный участок в Небелице Макаровского района Киевской области площадью 1,2 тыс кв. м, две трети от другой квартиры в Боярке общей площадью 43,4 кв. м.

Его жена Виктория Саенко задекларировала квартиру в Киеве площадью 74,3 кв. м.

Министр также имеет автомобиль Acura RDX 2007 года выпуска.

А.Саенко заплатил в 2017 году 21 594 грн в счет основной суммы займа (кредита) "Приватбанку".