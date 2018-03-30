Российский суд заочно арестовал и объявил в международный розыск украинского пранкера Евгения Вольнова, якобы за разжигание межэтнической вражды.

Вольнов звонил в морги российского города Кемерово и заявлял о 300 погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает со ссылкой на .

25 марта в результате огня и обвала погибли 64 человека.

По данным Следственного комитета его настоящее имя Никита Кувиков. Когда он звонил в несколько морги, назвался майором Позняковым, и заявил, что погибших более 300. Он требовал сообщить, сколько осталось мест, и в итоге узнал от руководителя одного из моргов, что погибших 60-70. Пранкер также сказал руководителю морга, чтобы СМИ ничего не сообщали, и получил согласие. Соответствующая запись разговоров опубликовал в тот же день.

Он также сделал ряд других провокационных звонков. В частности, он позвонил в детский дом и попросил подготовить группу детей, чтобы снять картинку как Путин "спасает" их из торгового центра.

Несмотря на подозрительность предложения, директор детского дома согласился на "секретную операцию". Соответствующая запись опубликован 26 марта.

Пранкер также договорился об откате на гробах. Эта запись тоже опубликован в день пожара.

После того, как против Вольнова возбудили уголовное дело в России, он заявил, что это его мало волнует.

"Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, того же Яценюка в Чечне. Поэтому, как и законы , так и это дело, возбужденное СК , я верчу на оси", - заявил он

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, комментируя объявление в розыск Вольнова, заявила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины.

"Государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете - мы не выдаем своих граждан, независимо от органа власти", - добавила она.

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