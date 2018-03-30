Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные занимаются планомерным уничтожением инфраструктуры террористических туннелей в секторе Газа.→ ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ Наливайченко: Гонтарева в Лондоне, а не на скамье подсудимых. На украденные миллиарды в офшоры покупает в России акции Burger King G Алеся БАЦМАН Пономарев: Сексуальная жизнь Путина происходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях с голым торсом G Алеся БАЦМАН Подписание декларации с семейным врачом. Где его найти, зачем это нужно и сколько стоит G Денис КОНДАК Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА Вооруженная Рада. Нардепы официально владеют 323 единицами огнестрельного оружия. Инфографика В 2017 году за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 886 человек. Инфографика В 2016 году 70 украинских чиновников задекларировали 283 офшора. Инфографика Расходы госбюджета Украины на 2018 год выросли почти на 18%. Инфографика Доходы украинского госбюджета выросли на 19% по сравнению с 2017 годом. Инфографика вся инфографика → function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); }); Мобильная версия

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