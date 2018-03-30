|Сарган сообщила, что украинский суд арестовал российское судно "Норд"
|30.03.2018 23:15
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Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 березня 2018 р.
Украинские пограничники задержали "Норд" 25 марта и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что "украинские пограничники действовали, как сомалийские пираты".
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