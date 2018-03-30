Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган не уточнила, какой именно суд санкционировал арест российского рыболовецкого судна "Норд". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.39 | комментариев: "Норд" после задержания в Азовском море отконвоировали в Бердянск Фото: dpsu.gov.ua По ее словам, ходатайство о такой мере подавала прокуратура Автономной Республики Крым. При этом Сарган не уточнила, какой именно суд санкционировал арест. Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 30 березня 2018 р. Украинские пограничники задержали "Норд" 25 марта и отконвоировали его в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что "украинские пограничники действовали, как сомалийские пираты". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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