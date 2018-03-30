В румынском городе Тыргу-Жиу определились первые финалисты континентального первенства по боксу между спортсменов до 22 лет, информирует со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Первые достижения в актив “сине-желтой” сборной внесли наши соотечественницы. Бронзовыми призерами турнира стали Диана Старкова (64 кг) и Мерешко Наталья (69 кг).

Финал первенства также состоится при участии представительницы Украины. Первого апреля за чемпионский титул в весовой категории 48 кг будет бороться Юлия Демьяненко.

Стоит отметить, что завтра в полуфинальных поединках будут соревноваться представители мужской сборной Украины: Евгений Овсянников, Максим Пилипец, Алексей Токарчук, Степан Грекул и Сергей Горскова.

Напомним, что Украинская Хижняка было названо лучшим боксером года в мире.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира