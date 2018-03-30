Компания выпустила новое обновление iOS 11.3. Его ключевым нововведением стала функция отключения замедления . Отныне пользователи смогут сами контролировать производительность устройств. Об этом пишет со ссылкой на .

В настоящее время функция доступна в бета-версии. Однако использовать ее можно, хотя сама и не рекомендует этого делать.

Сообщается, что функция станет доступной лишь в том случае, если iOS определила наличие проблем с аккумулятором. В случае, если батарея в порядке, система оповестит, что устройство и так работает в режиме максимальной производительности.

Ранее сообщалось, что на видеорендере X в красном цвете. Видео было создано на фоне появившихся слухов о скором выпуске "яблочного" флагмана в новом цвете.

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