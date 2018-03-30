Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что проплаченные люди действуют в интересах американского миллиардера Джорджа Сороса, чтобы допустить массовый въезд мигрантов в Венгрию. Орбан категорически выступил против приема Венгрией мигрантов Фото: EPA Он выступил категорически против разрешения на иммиграцию, так как это может замедлить рост страны.По словам Орбана, Сорос пытается через активистов добиться массового въезда мигрантов в Венгрию и в Европу с целом, чтобы разрушить христианские ценности. Также премьер Венгрии считает, что эти активисты хотят сделать все, чтобы в будущий парламент страны и правительство попало как можно больше сторонников иммиграции.Он сказал, что в Венгрии работают около 2 тыс. проплаченных людей, которые во время избирательной кампании добиваются свержения правительства и формирования нового кабинета министров, поддерживающего иммиграцию и "выгодного для Сороса"."Мы точно знаем, кто эти люди, мы знаем имена, мы знаем по большому счету, на кого, как и почему они работают, чтобы превратить Венгрию в страну иммигрантов", – заявил политик.Парламенсткие выборы в Венгрии назначены на 8 апреля.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 390,4 тыс. В 2017 году в Европу прибыло 186,7 тыс. мигрантов, погибло во время переправки 3116 искателей убежища. В 2018 году в Европу прибыло 16,2 тыс беженцев, погибло или пропало без вести 498 человек.План по введению обязательных квот на прием 120 тыс. беженцев из Африки, Азии и Ближнего Востока в ЕС был принят лавами МИД Евросоюза 22 сентября 2015 года. Против плана выступили Румыния, Чехия, Словакия и Венгрия, Финляндия воздержалась. Решение было принято большинством голосов.В январе 2018 года Орбан заявлял, что Венгрия не намерена принимать беженцев из арабских стран."Мы не видим этих людей мусульманскими беженцами, мы видим их мусульманскими захватчиками", – сказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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