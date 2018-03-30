Больше только вырос долг за газоснабжение

Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишут "Украинские Новости".

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился на 734,9 млн грн - до 3 844,5 млн грн.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1 448,4 млн грн - до 14 401,9 млн грн.

Долг за газоснабжение увеличился на 1703 млн грн - до 16 389,7 млн грн.

В феврале между регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 142,179 млн грн), Харьковской (2 461,177 млн грн) и Днепропетровской областях (2 283,015 млн грн); за газоснабжение - в Харьковской (2 074,834 млн грн), Днепропетровской (1 998,579 млн грн) и Киевской (2 112,537 млн грн) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Киеве (665,850 млн грн), Днепропетровской (665,555 млн грн) и Донецкой (295,252 млн грн) областях.

В января 2018 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги срез на 14,1%, или на 4 060,7 млн грн - до 32 903,6 млн грн по сравнению с декабрем.

В декабре же долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 6,3%, или на 1 715,3 млн грн - до 28 842,9 млн грн по сравнению с ноябрем.