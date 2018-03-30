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У Савченко появилась кровавая рвота – сестра
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30.03.2018 23:31
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Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко пребывает
в одиночной камере в изоляторе временного содержания СБУ в
Аскольдовом переулке в Киеве, рассказала ее сестра Вера. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Савченко объявила
голодовку в день ареста – 23 марта Фото: EPA "Надежда решила не
акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая
рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от
желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет
воду и попросила капли для носа", – отметила
она.Савченко – младшая уточнила, что за сестрой следит врач,
потому что у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.По словам
Веры, ее сестра находится в одиночной камере в изоляторе временного
содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. За нардепом ведется
круглосуточное видеонаблюдение. Вера вместе с матерью посещала
Надежду.
https://www.facebook.com/hromadske.radio/videos/1871516299566610/
22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и
дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд
арестовал нардепа до 20 мая, без права залога. В этот же
день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал,
что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого
арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические
атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о
поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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