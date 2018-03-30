Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко пребывает в одиночной камере в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, рассказала ее сестра Вера. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Савченко объявила голодовку в день ареста – 23 марта Фото: EPA "Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа", – отметила она.Савченко – младшая уточнила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.По словам Веры, ее сестра находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. За нардепом ведется круглосуточное видеонаблюдение. Вера вместе с матерью посещала Надежду. https://www.facebook.com/hromadske.radio/videos/1871516299566610/ 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая, без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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