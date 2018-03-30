Люди начинают бунтовать и выходить на улицу, когда нечего воровать. За газ и нефть Россия получает полтриллиона долларов ежегодно.

Об этом в интервью рассказал переводчик и шоумен, прежний дипломат Дмитрий Чекалкин,передает со ссылкой на .

"Говорят, что в довольны жизнью те, кто в доле, и те, кто не в курсе. Там 12 миллионов государственных служащих. С учетом членов их семей получается половина населения. Именно они голосуют за Путина. Он их финансирует. Европейские государства планируют отказаться от российского газа. В таком случае Путину не за что кормить своих лояльных граждан. Тогда ситуация в России изменится. Советский Союз распался так же. Люди стояли в километровых очередях за мылом и сахаром", - объясняет он.

По словам эксперта, Россия - искусственное государство.

"В студенческие годы, путешествуя, я работал переводчиком в 160 российских городах. Имел возможность посмотреть, как там люди живут. Очень разные материальные возможности у слоев населения. В рамках одного государства существует Калининград и совершенно феодальная Чечня и Дагестан. Есть более или менее образованная толпа в Санкт-Петербурге и дикарская жизни в Бурятии. Эти федеральные образования держат в купе только деньги из Москвы. Как только их не станет, ситуация изменится", - добавляет Дмитрий Чекалкин.

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