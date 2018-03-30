Это уже пятый по счету пуск Falcon 9, который совершила SpaceX в интересах телекоммуникационной компании Iridium Communications. Доставленный Falcon 9 в космос груз – пятая партия из 75 спутников Фото: ЕРА Старт состоялся с базы Военно-воздушных сил Ванденберг (штат Калифорния) в 7:13 по тихоокеанскому времени (17:13 по Киеву).Это уже пятый по счету пуск, который совершила SpaceX в интересах телекоммуникационной компании Iridium Communications. Всего для глобального комплекса связи Iridium Next должно быть запущено 75 спутников.SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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