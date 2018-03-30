Привести количество работников своих диппредставительств в России в соответствие с числом сотрудников российских представительств в Великобритании Лондон обязали в течение месяца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Требование Москвы было озвучено британскому послу Бристоу Фото: ЕРА Чтобы уведомить об этом Лондон, в МИД РФ пригласили британского посла Лори Бристоу."Посол был проинформирован о том, что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", – говорится в сообщении российского министерства.В МИД РФ также озвучили готовность"в интересах установления истины" взаимодействовать с Великобританией в расследовании отравления экс-офицера российской разведки, которое стало причиной дипломатического скандала.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали другие страны, в том числе США и Украина.30 марта Россия объявила о высылке из страны дипломатов Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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