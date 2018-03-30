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Шевцова: Не НАТО и не западные происки, а события в Волоколамске и трагедия в Кемерово стали ударом по новому президентству в РФ
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30.03.2018 23:54
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Пожар в торговом центре Кемерово и протесты против мусорного
полигона в Волоколамске продемонстрировали "цинизм и
бесчеловечность" власти в РФ, отметила российский политолог Лилия
Шевцова. Шевцова: Превращение России в "осажденную крепость"
непременно будет иметь краткосрочный эффект Фото: Лилия Шевцова /
Facebook "Приближавшиеся выборы требовали от Путина предложить
России убедительные обоснования для сохранения власти: или победа в
столкновении с Западом, или "защита Родины". Коль скоро Запад не
пожелал согласиться с российским видением миропорядка и даже
сделать вид, что ищет компромисс, Кремлю пришлось выбирать второй
сценарий", – написала она.По словам политолога, Путин был
вынужден "надеть маску Терминатора" и шокировать мир своим
"ракетным манифестом"."Видимо, надеясь, что слабонервная западная
элита вернется к игре в поддавки. Но разве в Москве верят, что
Запад согласится спасать репутацию Кремля за счет потери
собственной? Превращение России в "осажденную крепость" непременно
будет иметь краткосрочный эффект. Элита, интегрированная в западную
жизнь, вряд ли сочтет соблазнительным предложение пожить за
крепостным рвом", – отметила Шевцова.Она сомневается, что
российское общество "готово к реальному самопожертвованию во имя
новой войны с Западом"."Между тем, легитимация, накачанная
милитаризмом и ненавистью к окружающему миру, сразу рассыпается,
когда люди сталкиваются с неспособностью власти защитить их жизни и
жизни их детей. Не НАТО и не западные происки, а события в
Волоколамске и трагедия в Кемерово стали ударом по новому
президентству, демонстрируя цинизм и бесчеловечность российской
власти", – заявила Шевцова.21 марта на мусорном
полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел
выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим
инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы
№2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали
первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся
закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска
утверждают, что никаких средств защиты власти не
предоставляли.Волоколамск расположен в 98 км к западу от
Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс.
человек.Пожар в торговом центре российского Кемерово произошел
25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание
возникло в детской батутной комнате. По данным министерства
чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64
человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.Общее число пострадавших составляет 79 человек. По
состоянию на 30 марта в больнице остаются пять человек.По факту
инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.
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