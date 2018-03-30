Пожар в торговом центре Кемерово и протесты против мусорного полигона в Волоколамске продемонстрировали "цинизм и бесчеловечность" власти в РФ, отметила российский политолог Лилия Шевцова. Шевцова: Превращение России в "осажденную крепость" непременно будет иметь краткосрочный эффект Фото: Лилия Шевцова / Facebook "Приближавшиеся выборы требовали от Путина предложить России убедительные обоснования для сохранения власти: или победа в столкновении с Западом, или "защита Родины". Коль скоро Запад не пожелал согласиться с российским видением миропорядка и даже сделать вид, что ищет компромисс, Кремлю пришлось выбирать второй сценарий", – написала она.По словам политолога, Путин был вынужден "надеть маску Терминатора" и шокировать мир своим "ракетным манифестом"."Видимо, надеясь, что слабонервная западная элита вернется к игре в поддавки. Но разве в Москве верят, что Запад согласится спасать репутацию Кремля за счет потери собственной? Превращение России в "осажденную крепость" непременно будет иметь краткосрочный эффект. Элита, интегрированная в западную жизнь, вряд ли сочтет соблазнительным предложение пожить за крепостным рвом", – отметила Шевцова.Она сомневается, что российское общество "готово к реальному самопожертвованию во имя новой войны с Западом"."Между тем, легитимация, накачанная милитаризмом и ненавистью к окружающему миру, сразу рассыпается, когда люди сталкиваются с неспособностью власти защитить их жизни и жизни их детей. Не НАТО и не западные происки, а события в Волоколамске и трагедия в Кемерово стали ударом по новому президентству, демонстрируя цинизм и бесчеловечность российской власти", – заявила Шевцова.21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что никаких средств защиты власти не предоставляли.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек.Пожар в торговом центре российского Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Общее число пострадавших составляет 79 человек. По состоянию на 30 марта в больнице остаются пять человек.По факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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