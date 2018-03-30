|Схудла Меган Фокс у мереживній білизні знялася для глянцю (ФОТО)
|30.03.2018 23:58
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Голлівудська актриса Меган Фокс давно дивує шанувальників, знімаючись для глянців та демонструючи неймовірні форми у білизні власного дизайну.
Днями Меган з'явилася на сторінках Style Verify Magazine, похизувавшись стрункою фігурою. Зірка також дала інтерв'ю, зізнавшись, що Голлівуд втомив її постійною увагою та знущаннями преси.
"Як тільки я відкривала рот, таблоїди робили з цього щось негативне та скандальне. Це огидно. Моя душа розривалася", - розповіла Меган.
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