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Схудла Меган Фокс у мереживній білизні знялася для глянцю (ФОТО)
30.03.2018 23:58
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Голлівудська актриса Меган Фокс давно дивує шанувальників, знімаючись для глянців та демонструючи неймовірні форми у білизні власного дизайну.

Днями Меган з'явилася на сторінках Style Verify Magazine, похизувавшись стрункою фігурою. Зірка також дала інтерв'ю, зізнавшись, що Голлівуд втомив її постійною увагою та знущаннями преси.

"Як тільки я відкривала рот, таблоїди робили з цього щось негативне та скандальне. Це огидно. Моя душа розривалася", - розповіла Меган.

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