Это уже пятый по счету пуск Falcon 9, который совершила SpaceX в
интересах телекоммуникационной компании Iridium Communications.
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Falcon 9 в космос груз – пятая партия из 75 спутников Фото: ЕРА
Старт состоялся с базы военно-воздушных сил Ванденберг (штат
Калифорния) в 7.13 по тихоокеанскому времени (17.13 по Киеву).Это
уже пятый по счету пуск, который совершила SpaceX в интересах
телекоммуникационной компании Iridium Communications.
Всего для глобального комплекса связи Iridium Next должно быть
запущено 75 спутников.SpaceX – американская
компания, основанная в 2002 году Илоном Маском с целью
сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации
Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а
также космический корабль Dragon.
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