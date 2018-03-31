В Украине с начала года на 1,5% подорожала бакалея и хлеб,передает со ссылкой на .

"За первые два месяца текущего года все виды хлеба подорожали от 3% до 4%. Цена ржаного выросла на 3%, пшеничного - на 3,5%, батона - на 4%. За этот промежуток времени пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил 60 копеек и стоит 18,7 гривен за килограмм. Пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 50 копеек. Его стоимость составляет 14,7 гривен за килограмм. Ржаной хлеб подорожал на 50 копеек - до 15,5 гривен за килограмм. А батон прибавил в цене 40 копеек - 10,7 гривен за 0,5 килограмм", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, из бакалеи подешевели гречка и сахар. Цены уменьшились на 7,5% (1,7 грн) и 2% (30 коп.), соответственно. На начало марта килограмм гречневой крупы стоил 20,8 грн, а сахара - 15,5 грн.

"Больше только из круп выросли цены на пшонку - на 11%, или 1,7 гривен. Также прибавили в цене ячневая крупа - 4%, или 40 копеек, макаронные изделия - 4%, или 60 копеек, мука пшеничная - 2%, или 20 копеек. Масло подсолнечное подорожало на 1%, или 30 копеек, рис - на 0,6%, или 10 копеек. На начало марта их среднестатистическая стоимость за килограмм составляла: риса - 23,2 гривен, пшонки - 16,7 гривен, ячневой крупы - 9,9 гривен, макарон - 15 гривен, муки - 9,6 гривен, масла - 34,4 гривен за литр", - добавил знаток.

На начало года бакалейная корзина украинцев стоила 213,4 грн. За два месяца она подорожала до 216,7 грн, или 1,5%.

С 4 апреля 2018 года в Украине заработает система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Проверки будут проводить без предупреждений. Кроме того, система контроля качества продуктов предусматривает, что производителей, перевозчиков и магазины будут оценивать по степени риска.

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