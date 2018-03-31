Украинская биатлонистка Юлия Журавок рассказала о бойкоте последнего этапа Кубка мира в Тюмени, о призовых и изменение гражданства.

"У меня был шок. Мы сидели на сборах и нам вот такую ​​новость сказали. Честно говоря, сначала почему-то даже не верилось. Тут вроде готовилась и вроде форму, как раз, оптимальную набрала. И здесь - все. Сезон закончился. Мы с девушками были расстроены, ведь хотелось поехать на последний этап и проявить там себя ", - рассказывает биатлонистка о последнем этапе, который не состоялся для Украины из-за бойкота.

Также Юля рассказала о призовых, и как они выплачиваются,передает со ссылкой на .

"На Кубках мира за первые 15 мест тебе платит IBU, а у нас эта система действует по шестому место, а дальше спонсорские выплаты за каждое заработанное очко в размере 100 гривен", - передает слова Журавок .

"Предлагали изменить. Какая именно страна - пусть пока останется секретом. Мне также предлагали солидную сумму денег. И были в голове разные мысли. Иногда на эмоциях вообще хочется все бросить. Конечно, я люблю биатлон всем сердцем, но бывают такие моменты, когда просто из-за собственных результатов начинаешь его ненавидеть. К тем, кто идет выступать под флагом другой страны, я отношусь с пониманием, ведь у них есть свои взгляды и всевозможные проблемы ", - рассказала биатлонистка.

Лидер сборной Украины, которая заняла в этом самое высокое место в рейтинге, между украинок, может завершить карьеру.

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