В Париже тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память убитой 85-летней Мирей Кнолль, пережившей Холокост. Видео
31.03.2018 00:25
В Париже 28 марта тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память
убитой 85-летней Мирей Кнолль, пережившей Холокост. Видео
обнародовано в Facebook Radio Svoboda – "Радио Свобода". Тело
женщины было найдено в ее квартире в восточной части Парижа
пожарными, которые приехали гасить ее квартиру, сообщала
радиостанция RFI. В полиции заявили, что квартиру умышленно
подожгли. На теле погибшей было обнаружено 11 ножевых ран. По
подозрению в убийстве женщины были задержаны ее сосед 1989 года
рождения и 21-летний мужчина без определенного места жительства –
оба ранее были судимы. Известно, что во время Второй мировой войны
Кнолль вместе с матерью удалось убегать с территории парижского
велодрома, где находились задержанные во время облавы евреи,
отправленные позже в нацистские лагеря. Кроме того, она была вдовой
бывшего узника лагеря Аушвиц. | Президент Макрон пришел на
похороны Кнолль Фото: abraham ben isaac / Twitter На похоронах
Кнолль присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. В акции,
которая прошла в Париже, приняли участие мэр Анн Идальго, главы
Государственного совета и Сената, многие министры и лидеры
политических партий. Почтить память погибшей вышли тысячи
французов в разных городах страны: Париже, Лионе, Страсбурге,
Бордо, Тулузе.видео Видео:
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