Президент Украины Петр Порошенко оплачивал свой отдых с ранее задекларированных счетов и не пользовался деньгами из госбюджета, заверили в пресс-службе главы государства. В декларации президента указаны два транша на эти цели – 1 320 930 грн и 1 414 919 грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В январе журналисты выяснили, что Порошенко отдыхал на Мальдивах Фото: EPA В финансовом отчете в разделе "Расходы и сделки субъекта декларирования" указаны два транша – 1 320 930 грн и 1 414 919 грн, которыми был оплачен отдых главы государства. Выплаты, согласно документу, проводились в Украине.Пресс-служба Порошенко уточнила, что деньги на отдых президент перечислил "в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов и соблюдением банковского и налогового законодательства Украины"."Сумма – в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", – подчеркивалось в сообщении.Согласно декларации, в 2017-м Порошенко получил доход в размере 16,304 млн грн. Его годичная зарплата составила 335 тыс. грн.18 января программа "Схемы" опубликовала расследование Mr. Petro Incognito об отдыхе президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся главе государства в 14 млн грн. В расследовании говорится, что президент снял для отдыха целый остров.Согласно расследованию, из Киева на Мальдивы 1 января вылетел чартер, на котором были зарегистрированы пассажиры: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко. 8 января чартер с этими же пассажирами вернулся в Киев с Мальдив.По данным источника издания "Страна", Порошенко с семьей мог выезжать из Украины под чужими именами по так называемым документам оперативного прикрытия.В Государственной пограничной службе Украины заявили, что во время посещения Мальдив президент пересекал границу законным способом.28 февраля Порошенко заявил, что отдых на Мальдивах оплачивал со своего счета в украинском банке, а границу пересекал по своему паспорту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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