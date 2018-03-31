|Як краще? Софія Вергара показала архівне фото у бікіні
|31.03.2018 00:35
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Відома голлівудська актриса Софія Вергара ще у 90-х роках прославилася як неймовірно сексуальна модель. Втім, навіть з роками зірка не втрачає форми і навіть зараз дивує шанувальників ідеальною фігурою.
Днями Вергара вирішила "згадати молодість" і поділилася у мережі світлиною з модельного минулого. На фото зірка позує у чорному купальнику з білими квітами, хизуючись пишними грудьми.
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