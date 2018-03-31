Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак задекларировал почти 2,2 млн гривен дохода за 2017 год. Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, самая большая сумма в декларации - 1 млн 545 тыс. 900 гривен - это доход от занятия предпринимательской деятельностью, который указала жена Орися Семерак. Заработная плата министра экологии, полученная по основному месту работы, составляет 519 тыс. 357 гривен, передает со ссылкой на .

Также Семерак указал в е-декларации 1100 гривен стипендии, полученной сыном Даниилом в Киевском национальном университете им. Тараса . Еще 27 тыс. 200 гривен стипендии сыну насчитал Национальный центр "Малая академия наук Украины". Еще 3000 гривен в доход семьи полученные в качестве приза в денежной форме также задекларировал сын.

Другие статьи дохода - это отчуждение корпоративных прав в двух физических лиц - также записаны на жену Арину. В целом эта сумма составляет 66 тыс. 442 гривны.

Кроме того, Остап Семерак указал в декларации денежные средства, размещенные на счетах в "Ощадбанке" - сумма составляет 250 тыс. 317 гривен. В наличке министр экологии держит 120 тыс. гривен и 43 тыс. 200 долларов.

Относительно транспорта, Семерак задекларировал два автомобиля. Это легковой автомобиль 2006 года выпуска, модель S-type и Touareg 2011 года выпуска.

Относительно недвижимости, министр экологии указал в декларации квартиру, площадью 52,3 кв. м, полученную в 1998 году, и квартиру площадью 3544,7 кв. м, которой владеет вместе с женой с 2014 года.

Напомним, в пятницу, 30 марта, появилась информация о том, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен дохода по 2017 год. Такие сведения глава государства внес в е-декларации. Самого документа в открытом доступе пока нет.

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