В состав Совета общественного контроля за Государственным бюро расследований вошли представители 15 общественных организаций Украины. Совет избрали 30 марта Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook В Совет вошли представители общественных организаций Украины:Василий Апасов, "Общественный контроль и порядок";Максим Болдин, "Центр правового анализа и исследования политических рисков";Вольвак Александр, "Научно-исследовательский институт верховенства права и правосудия";Ростислав Дмитрусь, "Сила украинского духа";Сергей Иванов, "Общественный люстрационный комитет";Анна Колесник, союз "По защите прав человека";Денис Колесников, "Граждане Днепропетровщины";Надежда Коренная, "Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО";Екатерина Кувита, "Достоинство";Наталья Мамченко, "Центр противодействия коррупции в органах власти";Максим Марчук, "Союз общественных организаций Украины "Народна Рада";Ростислав Попович, "Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право";Игорь Проценко, "Стоп нелегал";Ярослав Романенко, "Демократический защита";Анатолий Свирид, "Сердца киборгов". https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/989612237861083 "Украинской правде" экс-прокурор Владимир Петраковский рассказал, что больше только голосов – по 41 – набрали Дмитрусь и Мамченко, меньше всего – по 22 – Колесник и Кувита."Наблюдался четкий тренд – формировались группы, которые голосовали друг за друга и из-за этого был большой отрыв", – отметил он.Закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Государственного бюро расследований, Ольгу Варченко – первым заместителем главы ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро.С 20 ноября только следователи ГБР имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что формирование штата Госбюро расследований может затянуться на год. По его словам, в течение этого времени следствие придется вести Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел при сотрудничестве с бывшими следователями прокуратуры, которые будут называться процессуальными руководителями.20 декабря Труба отмечал, что формирование штата зависит от работы конкурсной комиссии.6 февраля 2018 года он призвал парламент "как можно скорее" принять поправки к закону о ГБР, которые позволят проводить конкурсы на руководящие должности в бюро самому ГБР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бюро украины гбр года расследований Теги: политика