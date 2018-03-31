Британская сторона отказалась предоставить российской документы, в которых были бы указаны причина и результаты досмотра самолета "Аэрофлота" в лондонском аэропорту Хитроу, заявили в посольстве РФ в Великобритании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 30 марта в России заявили, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета, в Скотланд-Ярде опровергли эту информацию Фото: ЕРА "Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей", – сообщили российские дипломаты 30 марта."Такого рода вещи происходят крайне редко и являются, по большому счету, чрезвычайными", – добавили в посольстве.В сообщении говорится, что британские правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, "что категорически запрещается действующими правилами". В посольстве отметили, что после прибытия российского дипломата "удалось отстоять участие командира корабля в досмотре".Британская сторона отказалась предоставить любые документы, в которых были бы указаны "причина этой акции, ее правовая основа и результаты", отметили дипломаты РФ.30 марта в России заявили, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета, в Скотланд-Ярде опровергли эту информацию.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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