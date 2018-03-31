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Посольство РФ направило британской стороне ноту из-за досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
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31.03.2018 00:49
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Британская сторона отказалась предоставить российской документы, в
которых были бы указаны причина и результаты досмотра самолета
"Аэрофлота" в лондонском аэропорту Хитроу, заявили в посольстве РФ
в Великобритании. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке 30 марта в России заявили, что полиция Лондона в Хитроу
устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета, в Скотланд-Ярде
опровергли эту информацию Фото: ЕРА "Сегодня мы стали свидетелями
еще одной грубой провокации британских властей", – сообщили
российские дипломаты 30 марта."Такого рода вещи происходят крайне
редко и являются, по большому счету, чрезвычайными", –
добавили в посольстве.В сообщении говорится, что британские
правоохранители пытались досмотреть самолет без присутствия
экипажа, "что категорически запрещается действующими правилами". В
посольстве отметили, что после прибытия российского дипломата
"удалось отстоять участие командира корабля в досмотре".Британская
сторона отказалась предоставить любые документы, в которых были бы
указаны "причина этой акции, ее правовая основа и результаты",
отметили дипломаты РФ.30 марта в России заявили, что полиция
Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета, в
Скотланд-Ярде опровергли эту информацию.Спикер министерства
иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского
самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций".
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