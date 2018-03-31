Массовое инфекционное заболевание учеников произошло в одной из школ Боровского района Харьковской области,передает со ссылкой на .

"29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратилось 16 учеников с жалобами на плохое настроение. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не появилось 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз - "ротавирусная инфекция", 4 - "кишечная инфекция", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

С аналогичными жалобами обратилась сотрудница учебного заведения.

Дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована.

Прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

За 12-ю неделю 2018 корью заболели 712 человек, из них 429 дети. С начала года заболели 8434 человека. Из них от осложнений умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

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